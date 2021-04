Libre Immo | Le dossier

L’an dernier, privés de sorties, de balades et, surtout, de voyages à l’étranger, les Belges candidats à l’acquisition d’une seconde résidence, se sont recentrés sur la Belgique. Dont une bonne partie sur l’Ardenne. Pour preuve, dans les vingt communes ardennaises ou assimilées les plus prisées par les touristes, de Durbuy à Bouillon, et de Gouvy à Viroinval, il y a eu, en 2020, 5,3 % de compromis de vente de plus qu’en 2019, alors qu’au niveau de l’ensemble du pays, l’activité immobilière a chuté de 2,7 %.