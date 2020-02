LIBRE IMMO | Le dossier

Les Belges sont friands des biens haut de gamme dans les stations huppées des Alpes françaises.

SPÉCIALISÉ DANS LA BRIQUE haut de gamme et actif dans les stations huppées des Alpes françaises entre autres régions de France et pays de par le monde (Portugal, Espagne, Royaume-Uni et Brésil), le conseiller en investissement Athena Advisers s’est intéressé plus particulièrement à sa clientèle belge pour "La Libre Immo".

En cette veille des vacances de Carnaval, l’un des congés de prédilection pour les amateurs de sports d’hiver chez nous, Camille Letuve, partner chez Athena Advisers, fait le point sur les stations préférées des Belges fortunés en passant en revue leurs habitudes et préférences immobilières.

Charme et convivialité

"Les stations de prédilection des Belges versés dans le haut de gamme n’ont pas vraiment changé", observe l’expert en se fondant sur 17 années d’expérience et de présence d’Athena Advisers sur le marché. "Ils apprécient Les Gets et Châtel pour leur proximité avec l’aéroport de Genève, les stations raccrochées au domaine skiable des Trois Vallées, et en particulier Méribel et Saint-Martin de Belleville mais aussi l’Alpe d’Huez, pour sa versatilité été-hiver." Et ce, quoique cette dernière pèche par son manque d’authenticité, une qualité fort recherchée par les Belges.

"Ils sont séduits par le charme des stations et la belle architecture traditionnelle", acquiesce Camille Letuve. Qui ajoute qu’en ce qui concerne le neuf, la clientèle belge opte pour des chalets ou des résidences à appartements qui en ont la forme. De même, elle se dispute les étages supérieurs pour profiter du toit en pente et des poutres apparentes.

Une constante émaille les velléités immobilières des Belges à la montagne : la quête de "lieux conviviaux" qui se prêtent volontiers au rassemblement de la famille et des amis. "Les Belges sont de bons vivants, ils aiment réunir leurs proches ou recevoir leurs voisins", sourit l’expert. Exit donc les biens trop exigus, nos compatriotes ciblent au minimum trois à quatre chambres, avec une chambre équipée de lits superposés. De même, ils apprécient de se regrouper et tentent au maximum d’acquérir des biens dans le voisinage de ceux de leurs amis, "un peu comme les Hollandais", ponctue-t-il.

Déco, confort et équipements

Pour le reste, au rang des critères décisifs, Camille Letuve cite bien évidemment la vue dégagée, "un point essentiel", et l’orientation, "de préférence sud-ouest, comme les Anglais". Si c’est possible, le choix des Belges se portera sur des appartements traversants, pour maximiser vues et ensoleillement. Pour ce qui est des finitions, "ils aiment se faire plaisir et préféreront un bien en état futur d’achèvement pour le personnaliser". Et ce, d’autant que, côté déco, la touche belge prône "la tradition avec une fibre contemporaine." À la différence des Anglais, par exemple, qui plébiscitent les intérieurs en bois massif, pour un rendu plutôt "lourd."

Quid du confort et des équipements ? Du fait de leur joyeuse hospitalité, "les Belges privilégient les espaces de vie volumineux." "On n’est plus dans les années 60 à 80 où les promoteurs multipliaient les barres d’immeubles sous l’influence du Corbusier", oppose Camille Letuve. "Aujourd’hui, le logement n’est plus vu comme un dortoir après une journée intense de ski : les vacances à la montagne, c’est aussi passer du temps chez soi." Place, donc, aux grands salons, aux îlots centraux avec cave à vin et espace bar dans la cuisine. Voire, pour ceux qui désirent un peu plus de luxe, au sauna ou au jacuzzi sur la terrasse. "Ces deux équipements bien-être sont aussi très prisés sur le marché locatif", précise l’expert. "Malgré leur prix plus élevé, les biens qui en sont pourvus ont de meilleurs taux de remplissage."

Location et optimisation fiscale

Un détail qui a son importance puisque les Belges envisagent leur achat à la montagne non pas uniquement pour se faire plaisir mais aussi à titre d’investissement. "Presque 100 % d’entre eux louent leur bien quand ils ne l’occupent pas", pointe Camille Letuve, en soulignant que ce n’est pas le cas de tout le monde. "Les Français, par exemple, ne sont pas tellement pour la location. C’est ce qui fait que la clientèle belge est fort appréciée dans les stations : grâce à eux, il n’y a pas de volets fermés et les lits restent chauds."

Dans la même veine, les Belges sont "très intéressés par l’optimisation fiscale", poursuit le partner chez Athena Advisers, un service par ailleurs proposé par la société. "Pour les ensembles neufs mis en location en l’absence du propriétaire, le régime du loueur meublé non professionnel a bien des avantages, dont celui, si les conditions sont requises, de récupérer les 20 % de TVA sur l’achat."

Quand le prix de vente dépasse le million et demi d’euros, certains compatriotes décident de recourir à "un montage en société pour éviter de payer les droits de succession en France", décrit encore Camille Letuve, en évoquant l’Ifi, l’Impôt sur la fortune immobilière.

Et l’expert d’estimer, dans ces stations bien cotées, le budget dévolu par les Belges à leur pied-à-terre alpin dans une fourchette courant de quelque 500 000 à 1,5 million d’euros aux Gets, pour dépasser allègrement le million d’euros et flirter avec les 2,5 millions d’euros à Méribel.