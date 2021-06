Les Belges investissent dans les forêts et vignobles français: "Ils représentent l’essentiel des acheteurs étrangers" Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock Certains agriculteurs belges choisissent les vignobles de Provence.

De réputation, les Belges sont traditionnellement de bons clients du foncier rural français. “Il n’existe pas de statistiques très précises sur le sujet, indique Benoît Léchenault, directeur-gérant d’Agrifrance, mais on peut estimer que 90 % des intervenants acheteurs ou vendeurs sur le marché français sont originaires de France. Les 10 % restants sont des investisseurs ou propriétaires principalement issus du continent européen. À ce titre, les clients de nationalité Belge sont peut-être les plus importants. On peut estimer que les acheteurs Belges représentent l’essentiel des acheteurs étrangers, soit près de la moitié des 10 %. Bon an, mal an, ce pourcentage reste stable.”