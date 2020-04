Les prix moyens des logements ont grimpé de plus de 7% l’an dernier. Sans encore atteindre les niveaux d’avant la crise de 2008.

L’an dernier, les Belges ont été un peu moins friands de brique espagnole. Ils n’ont, en effet, acheté « que » quelque 3.700 biens, alors qu’en 2018, ils en avait dévoré 4.100. Un recul de quasiment 10% que confirme Davy Lefèvre, CEO de Secundo, immobilière belge spécialisée sur le marché espagnol (quelque 200 transactions par an) avec des agences à Erpent, Gand, Lille, Marbella et La Zenia. Non sans ajouter que 2018 a été et restera sans doute une année record, et qu’on est peut-être simplement revenu à un niveau plus normal. Et puis 3.700 biens, cela fait tout de même 15 ventes par jour ouvrables…