Les Belges vont devoir apprendre à être transparents sur leur bien Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock

En matière d’impôts, les biens immobiliers des résidents belges situés à l’étranger – des secondes résidences pour l’essentiel, et quelques biens d’investissement – ne sont pas traités de la même manière que ceux situés en Belgique. D’un côté, en Belgique, on se base sur des revenus fictifs datant de 1975, de l’autre sur des revenus réels d’aujourd’hui. Un sujet brûlant qui pourrait trouver son dénouement ce jeudi, en séance plénière du Parlement. A lire le projet de loi, il y aura plus d’heureux, son auteur reconnaissant que “généralement, cela se traduit par une valeur plus élevée”.