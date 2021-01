La riche histoire des deux plus grandes cités-jardins d’Europe débute voici un siècle, le 3 octobre 1921, quand des employés de la Caisse d’épargne et de retraite décident de se structurer en coopérative de logements. C’est le début de la société du Logis. Six mois plus tard, le 30 mars, un groupe d’ouvriers qui travaillaient dans la typographie du journalsuit le mouvement et fonde Floréal.