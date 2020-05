Libre Immo | Le dossier La crise n’a pas épargné ce segment de niche. Ce qui ne l’a pas empêché d’offrir des solutions d’urgence aux hôpitaux et aux entreprises.

La construction modulaire est un segment de la construction parfois oublié en Belgique. Pourtant, plusieurs entreprises proposent leurs services pour toutes sortes de projets, des préfabriqués provisoires aux maisons clé sur porte.

Comme partout, la crise passe par là et perturbe le quotidien des entrepreneurs et travailleurs. Entre des conditions de travail modifiées, des chantiers à l’arrêt mais aussi la mise en chômage économique de certains employés et ouvriers, le coronavirus marque et marquera encore les esprits.