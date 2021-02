Libre Immo | Le dossier

C’est début mars en principe que Comet Meetings devrait inaugurer son premier bâtiment hors de France : The Great Escape, un espace de 2 800 m² place Stéphanie dans le quartier Louise à Bruxelles. Lancé en 2016, Comet Meetings propose de "favoriser l’intelligence des équipes à travers l’association d’un cadre unique et d’un service haut de gamme." Le concept vise les réunions stratégiques où se prennent les décisions importantes pour l’avenir d’une entreprise, les comités de direction, etc. "Les entreprises doivent apprendre à se réunir moins mais mieux", cadre Victor Carreau, l’un des trois fondateurs.