"Louise" a son réveil en vue, "Porte Louise" hésite sur la manière, "Espace Louise" attend.

Louise, Porte Louise, Espace Louise. Trois galeries qui se suivent sans se ressembler, dont le parcours très tarabiscoté, comptant des allées et contre-allées tantôt droites tantôt obliques, des placettes et des rotondes, des escaliers et escalators, s’explique essentiellement par le fait qu’elles se sont faufilées dans un îlot construit très pentu. Au point de devoir passer sous des immeubles, allant jusqu’à s’accoler au chœur de l’église anglicane de la rue Capitaine Crespel. (...)