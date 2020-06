Après huit semaine d'arrêt, au premier jour de leur réouverture, le 11 mai dernier, les agendas des agents immobiliers étaient archi-complets. D’après l’Ipi, leur Institut professionnel, dans certains groupes d’agences, 2 000 à 3 000 visites étaient planifiées par semaine. Et les listes d’attente s’allongeaient tant dans les plus petits que dans les plus grands bureaux, ayant trait aux achats comme aux locations de biens.

Un mois plus tard, cette effervescence se vérifie toujours. Mais si les candidats acquéreurs et locataires se pressent aux portes des agences, qu’en est-il des candidats vendeurs ? Car si la demande dépasse l’offre, suivant la logique du marché, on peut s’attendre à une prochaine hausse des prix.