80% des Wallons veulent une maison avec un jardin ou un appartement avec terrasse.

Selon une enquête du spécialiste immobilier ERA, 80% des Wallons ne veulent plus acheter de maison sans jardin. Et s'ils optent pour un appartement, il leur faut une terrasse, lit-on vendredi dans l'Avenir.

"Les résultats sont assez étonnants", souligne Johan Krijgsman, CEO d'ERA Belgium. "Ainsi, 80% des Bruxellois et des Wallons ne veulent plus acheter de maisons qui ne disposent pas d'un jardin et 78,9% ne veulent plus investir dans des appartements sans terrasse. Le confinement leur a démontré le bien-être que peut procurer un espace situé à l'air libre. En période normale, on n'en prend pas nécessairement conscience puisqu'on sort, on va travailler, on peut se promener où on veut. Mais quand on reste confinés deux mois, c'est autre chose..."

Sans jardin ou terrasse à disposition, l'acheteur potentiel souhaite avoir des espaces verts à proximité et 39% d'entre eux optent pour une surface habitable plus grande.