Libre Immo | Un acheteur sur six dans les stations balnéaires a moins de 35 ans. Et autant en a plus de 65.

La mer à tous les âges… Le dernier baromètre immobilier côtier réalisé par la Fédération royale du notariat belge (Fednot) semble indiquer que l’expression vaut aussi pour l’investissement immobilier. En effet, si l’âge moyen des acquéreurs de l’an dernier était de 52 ans, et si la tranche d’âge la plus disposée à investir est celle des 56-65 ans, les jeunes ne sont pas en reste. Non moins de 16 % des acquéreurs (un sur six) ont moins de 35 ans, une proportion qui est en progression depuis trois ans.