Si certains loyers ont boomé au Zoute, cela reste une exception. De trois coups de sonde effectués auprès d’agences immobilières des parties occidentale, centrale et orientale du littoral, il se confirme que les tarifs pratiqués cette année sont ceux de 2020, voire de 2019. Pour la simple raison que les mandats ont été donnés qui en septembre, qui à l’automne, qui en janvier. Et que les agents ont fait montre de prudence et insisté pour qu’ils soient maintenus à l’identique. Selon eux, le déséquilibre annoncé entre offre et demande pouvait ne pas se produire. Des propriétaires allaient peut-être leur proposer moins de semaines à louer, mais au vu de la quantité de nouvelles acquisitions, ils allaient sans doute rentrer de nouveaux biens.