#DataLibre | La Libre Eco détricote les idées reçues. Au menu: loyers et revenus belges.





Qu'ils soient choisis ou subis, les loyers font partie intégrante de la vie de plus de la moitié des Bruxellois et de 40% des Wallons. Quand l’heure est venue de rechercher un nouveau nid, le constat est souvent le même: les prix ont monté. Et vous ne seriez pas le premier à avoir déjà entendu que nos revenus ne semblent pas suivre la même progression.

Bruxelles et Wallonie, des différences mais une conclusion commune

C’est en Wallonie que le constat est le plus manifeste. Alors que le revenu net des contribuables belges a connu une hausse de (...)