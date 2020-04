Jusqu’à ce jour, le gouvernement n’a pris aucune décision en ce qui concerne les loyers, quels qu’ils soient, commerciaux ou résidentiels. Ils sont donc dus. Et entièrement, tel qu’indiqué dans le bail.

Ce qui n’empêche pas les bailleurs de jouer la carte de la solidarité. On l’a vu pour les loyers commerciaux (La Libre du 9 avril). Ils sont également visibles sur le marché résidentiel. "Il n’y a pas une véritable vague de propriétaires supprimant, reportant ou diminuant leur(s) loyer(s) comme il n’y a pas de vague de locataires ne les payant pas. Mais il y a pas mal d’arrangements à l’amiable", indique Patrick Willems, secrétaire général du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC). Afin de formaliser ces accords, trois courriels types ont été préparés à l’intention de ses membres : abandon du loyer pendant x mois ; diminution du loyer (généralement de 20 à 30 %) pendant x mois ; report du payement du loyer à telle date. "On encourage les bailleurs à faire preuve de souplesse, ajoute M. Willems. C’est dans leur intérêt de passer la crise ensemble pour la relation future. Bien plus que d’aller au front après avec un juge de paix."Non sans ajouter qu’un mois de loyer, ce n’est pas un douzième des revenus d’un bailleur. "Les charges (syndics, communs…), les taxes et le précompte immobilier, les réparations et petites rénovations représentent entre deux et quatre mois de loyer. Sans compter l’éventuel remboursement d’un prêt."