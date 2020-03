Libre Immo | Le projet de la semaine

Située rue Emile Delva n° 100 à Laeken, à deux pas de Bockstael, une pierrerie en friche depuis quatre ans s’apprête à renaître de ses cendres et à se transformer en zone résidentielle. Fort de 5 450 m², l’ancien site industriel accueillera 82 appartements et trois surfaces commerciales dont un cabinet médical.

Après la reconversion d’une ancienne usine de pneus en logements dans le cadre du projet Laurelle à 1 km de là, Antonissen poursuit sa conquête de Laeken. "C’est une commune qui a beaucoup de potentiel. Proche du centre-ville, elle offre un certain calme et une bonne qualité de vie. Beaucoup de jeunes s’y installent. Les prix y restent accessibles", cadre Bert Van Rengen, conseiller en immobilier pour le groupe anversois. "Il y a très peu de projets neufs dans cette zone de Bruxelles, ce qui rend le nôtre assez unique. Plus que des briques et du béton, il offrira également de nouveaux espaces verts, ce qui est un vrai plus pour l’ensemble de la zone."