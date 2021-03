Libre Immo | Le dossier

Connaître le prix d’une maison à Namur ou à Tournai, c’est déjà pas mal. Toutefois, en affinant l’analyse selon les codes postaux, on augmente ses chances d’atteindre un prix plus précis. Il y a en effet 262 communes en Wallonie, mais quelque 400 codes postaux rassemblant environ 1 400 anciennes entités communales.

Fednot a fait l’exercice pour "La Libre Immo" et a réussi à donner un prix médian à quelque 1 300 entités. Soit à une quinzaine des 25 entités de Namur, par exemple, et à une vingtaine des 30 entités de Tournai. Liège est pas mal loti non plus, tout comme Mons, Ath et, surtout Charleroi ! C’est qu’il fallait un minimum de ventes pour offrir un prix médian.