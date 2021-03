Héritage de la candidature de Liège à l’Expo 2017, imaginé en lieu et place des Halles des Foires, sur les 25 hectares de la presqu’île de Coronmeuse, Rives Ardentes est le fruit de la volonté de la Ville de Liège de voir s’y dessiner un écoquartier exemplaire dès 2012. Neo Legia obtient le marché à l’été 2017 et présente son programme un an plus tard. Au menu, 1 325 unités de logements offrant une mixité typologique, mais aussi générationnelle et sociale.