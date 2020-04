D’emblée, Statbel insiste sur le fait que les prix qu’il dévoile ce lundi concernent l’année 2019 et donc "ne présentent encore aucun impact de la crise actuelle du coronavirus". Et pour cause, d’un bout à l’autre de la Belgique, et quel que soit le type de biens - maisons deux, trois, quatre façades ou appartements -, les prix médians ont bien augmenté. Les hausses de prix varient en effet entre +2 et +7,5 % !