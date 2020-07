La crise ne s’est pas arrêtée à la sortie du confinement ou à la fin du premier semestre. Nous avons demandé l’avis de consultants sur la fin de l’année. Une constance : la logistique continuera à cartonner ; le retail et le coworking resteront en mauvaise posture.

La Libre Immo a interrogé trois experts, Jean-Philip Vroninks, CEO JLL Belux, John Defauw, Managing director Savills Belux et Kim Verdonck, Head of Research, Marketing & IT.

Votre sentiment sur la manière dont l'immobilier professionnel a passé la crise?