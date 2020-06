Libre Immo | Le dossier

Vue de Liège, la tendance post-coronavirus est à un évident besoin d’air et de liberté. La campagne retrouve… droit de cité.

Liège, comme les autres grandes villes du pays, possède, à moins de 15 kilomètres du centre-ville, des villages et des entités attrayantes.

Même en ville, Cointe est comme un gros bourg foisonnant de verdure, d’arbres centenaires et de belles avenues dégagées, de Kleyer au parc privé de l’avenue de la Laiterie où résident nombre de notables et de descendants de grandes familles d’industriels. Embourg, Beaufays, Ninane, Tilff s’apparentent à des villégiatures à quelques minutes du cœur de ville liégeois et elles attirent toujours autant les gens qui en ont les moyens financiers.