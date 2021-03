Libre Immo | Le dossier

En 28 ans de carrière dans l’immobilier, jamais Christophe Vermeulen n’avait assisté à un tel engouement pour le marché côtier. Et il sait de quoi il parle, lui qui gère trois des sept agences Dewaele que compte le littoral, à Ostende, Middelkerke et Nieuport (les autres sont à Knokke, Heist, Blankenberge et Coxyde). "Tout, absolument tout se vend : petit ou grand appartement, avec ou sans balcon ou terrasse, vieux, récent ou neuf, rénové ou pas, proche de la mer ou pas. Et ce, dans toutes les communes de la Côte, sans exception !", assure-t-il, fort d’un portefeuille particulièrement mélangé, quoique majoritairement versé dans l’existant. "Nous rentrons généralement pour 75 voire 80 % de biens revendus, contre 25 à 20 % de biens neufs. Mais dans ces biens existants, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, de 100 000 à 300 000 euros."