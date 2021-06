« Si avant la crise sanitaire, les vendeurs faisaient de moins en moins appel aux agents immobiliers en essayant de vendre leurs biens en direct, aujourd’hui la tendance s’inverse : les vendeurs se tournent vers les professionnels du métier. La législation change tellement vite qu’ils recherchent une tranquillité d’esprit et souhaitent se concentrer sur leur avenir en déléguant la vente de leur bien de A à Z. » explique Kim Ruysen, COO de Century 21 Benelux.

Que fait un agent si vous vendez ? La liste des choses à faire pour la mise en vente et la vente effective de votre bien peut être plus longue qu’elle n’y paraît. Très vite, vous prenez conscience que revendre son bien peut être un vrai parcours du combattant. Heureusement, les agents immobiliers proposent leurs services pour faciliter la tâche et jouer le rôle d’intermédiaire entre vous et l’acheteur. Cela commence par l'estimation de votre bien. À l'ouverture du dossier de vente, l'agent prépare également tous les certificats nécessaires et assure la visibilité de votre bien sur le marché de façon professionnelle. Enfin, il s'occupe de la sélection des acheteurs potentiels et des visites à organiser.

Que fait un agent si vous louez ?

Comme dans le cas d'une vente, l'agent immobilier vous simplifie énormément de tâches administratives : de l'établissement de l'état des lieux au contrat de location, en passant par la sélection des locataires potentiels.

Combien coûtent ces services au final ?

Évidemment, en échange des nombreux avantages d'un agent immobilier, il y a une commission. Le taux appliqué peut être fixe ou variable. Généralement, il s’agit d’un pourcentage du prix de vente qui varie entre 3 % et 8 %. Quels que soient ces frais, l’agence immobilière en question doit les afficher publiquement. À moins d’une clause spéciale, les frais sont à la charge du vendeur.

Il faut savoir que cette commission ne doit être payée qu’une fois l’acte authentique signé chez le notaire. Tant que la vente n’est pas garantie, l’agence n’est pas dans le droit de réclamer sa commission.

En cas de location le calcul des frais est basé sur un à plusieurs mois de loyer. Tous les agents immobiliers ne pratiquent pas les mêmes taux. Dans tous les cas, les tarifs de l'agent immobilier doivent être visibles de l'extérieur. En tant que consommateur, vous devez savoir quels taux sont pratiqués. Le prix indiqué comprend la commission, la TVA, les éventuels frais de dossier, les frais d’expertise…

© Century 21 Benelux

Pas de résultat, pas de frais

On ne doit payer les frais d’agence qu'en cas de vente ou de location effective de votre bien grâce à l'agent immobilier.