Libre Immo | Le dossier

De plus en plus souvent utilisé sur les chantiers, c’est à qui construira le plus haut en bois.

Matériau noble et traditionnel s’il en est, le bois est de plus en plus souvent choisi pour la construction de tours à plusieurs étages. "Chaque capitale a son projet emblématique", constate Hugues Frère, directeur de l’ASBL Hout Info Bois. "C’est un marché encore expérimental", tempère Georges Binder, Managing Director de Buildings&Data, "même si on voit apparaître l’un ou l’autre projet intéressant dans différents pays. Ils restent encore des exceptions."