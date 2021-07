Les Wallons ont introduit autant de demandes de permis d’urbanisme qu’en 2019 : le secteur de la construction pourra-t-il suivre ? Immobilier Stéphane Tassin

© Jean-Luc Flémal Pas moins de 28 455 demandes de permis d’urbanisme ont été rentrées par des personnes privées. Pour ce qui est des personnes publiques, on en compte 2 701.

C’est dans le Brabant wallon que l’on enregistre la plus grande diminution de demandes. Dans le Hainaut, du côté de Charleroi et de sa région, le chiffre est un peu en baisse, mais les demandes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du fonctionnaire délégué sont stables. Dans le reste de la province comme en province de Liège, on a connu des augmentations par rapport à 2019 au niveau des particuliers.