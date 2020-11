Libre Immo | Le projet de la semaine

Le site des anciennes Casernes Léopold est bien connu des Namurois.

Ancré au nord de la Corbeille, proche de la gare et de l’accès à l’autoroute E411 via Bouge, flanqué des tours du SPF Finances le long de la rue des Bourgeois, il accueille sur la majeure partie de sa superficie deux grands parkings à ciel ouvert. Sans oublier l’un des vestiges de son passé militaire avec la boulangerie militaire et le Grand Manège voisins : le corps de garde daté de 1885, qui trône rue du 1er Lanciers et renferme les trésors du Musée africain (MAN).