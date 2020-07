Les hôtels et locations enregistrent beaucoup de réservations mais on peut encore trouver son bonheur.

Second jour de vacances, et les familles étaient de plus en plus nombreuses à la côte ce jeudi. Entre les escapades d’un jour et les vacances d’une semaine ou plus, le public est diversifié. Et ceux qui n’ont encore rien réservé pourraient d’ailleurs s’inquiéter de ne rien trouver dans les hôtels ou locations de vacances. Qu’ils se rassurent, l’offre est encore large mais il ne faut pas traîner.

Au regard de ce qu’on peut trouver sur des sites de réservations comme Booking.com, sur les sites des tour-opérateurs ou encore sur Airbnb, il y en a pour tous les goûts et surtout, toutes les bourses. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendraient l’assurance du beau temps pour rejoindre le littoral.