Du neuf dans le paysage immobilier belge. Logic-Immo.be vient en effet de dévoiler son nouveau site de petites annonces immobilières. Avec de grandes ambitions à la clé. Au menu : une interface plus conviviale, de nouvelles fonctionnalités - comme celle de chercher un bien immobilier à louer ou à acheter par quartier et pas seulement au départ d’un code postal -, un design amélioré ou encore un plus grand confort de navigation. Bref, avec cette révolution, Logic-Immo.be entend bien mettre la technologie au service des besoins des différents acteurs du secteur : agences immobilières, propriétaires, locataires ou encore acheteurs évidemment.

Une croissance de 50 % en 2022

Il s’agit d’une étape importante dans le développement du pôle immobilier du groupe IPM (La Libre, DH, Paris Match Belgique, DH Radio…) qui avait racheté en 2012 au groupe français Spir le site et les éditions belges de Logic-Immo.be, qui compte dans son offre, outre le site Internet, un magazine bimensuel distribué gratuitement à plus de 80 000 exemplaires dans des présentoirs répartis sur l’ensemble du pays (gares, stations-service, supermarchés…). Une offre à laquelle s’ajoutera une "app" d’ici quelques semaines.

Une grande campagne de communication sera lancée dès le début de la semaine prochaine avec comme slogan Trouvons ensemble !. "Notre ambition est de donner les moyens à long terme à Logic-Immo.be pour assurer sa croissance et gagner des parts de marché. Nous nous attendons à voir le trafic sur notre site augmenter de 30 % durant les quatre semaines de notre campagne de communication. Et conserver durablement la moitié de cette croissance ensuite. Nous nous inscrivons résolument dans une dynamique ambitieuse puisqu’en moyenne, selon notre business plan, la croissance du trafic sur le site devrait être en 2022 de 50 % supérieure à celle de 2021", explique Michel Mabille, directeur des nouveaux développements pour IPM Group.

Pour consolider cette croissance, Logic-Immo.be pourra compter sur une équipe d’une douzaine de commerciaux. "Nous nous appuierons sur une expérience utilisateur sur le site qui a été optimisée. Les outils de gestion du site ont également été repensés, de même que la gestion des interfaces entre les agences et le site pour un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. Enfin, nous pouvons nous appuyer sur l’expertise du département informatique d’IPM pour la gestion technique", complète Michel Mabille.

Un acteur résolument national

Une croissance que Logic-Immo.be, qui se profile résolument comme un acteur national, entend bien aller chercher notamment en Flandre, où la campagne de communication sera particulièrement intense. Entre l’automne de l’an dernier et ce printemps, Logic-Immo.be a d’ailleurs complété l’offre d’éditions locales de son magazine bimensuel, en y ajoutant une édition centrée sur le Brabant flamand et une autre sur Anvers.

De quoi se mettre en ordre de bataille pour capter une part plus grande d’un marché immobilier belge toujours particulièrement tonique. Et où les confinements successifs ont généré de nouvelles attentes, préludes aux transactions des prochains mois.