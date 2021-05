On entend souvent que louer est égal à jeter de l’argent par les fenêtres : vous payez un montant tous les mois sans que la propriété ne finisse par vous appartenir. Pourtant la location n’a pas que de mauvais côté. Chaque formule a ses avantages et ses inconvénients, Century 21 analyse la piste de la location pour vous.

Flexibilité

Être locataire permet d’être plus flexible et mobile, et d’éviter le paiement de certains frais importants liés à la détention d’un bien. La location offre plus de sécurité que l’achat, car louer un bien vous permet de tester plusieurs logements et lieux avant de prendre une décision définitive.

Pas besoin de capital

Certes, la satisfaction de devenir propriétaire procure un sentiment unique mais son coût reste élevé. Il ne faut pas de gros capital pour louer un appartement ou une maison. Une garantie locative et l’affaire est conclue!

© Century 21



Peu de frais

Lorsque vous louez un bien, c’est au propriétaire qu’incombent tous les frais supplémentaires, tels que le précompte immobilier, les grandes réparations, les frais d’entretien…Vos frais mensuels sont donc nettement moins élevés. Tous ces frais viennent alourdir le budget de l'acheteur, en plus du poids des intérêts de son prêt. Pour le locataire, ce loyer "jeté par la fenêtre" revient souvent moins cher que le coût d'un logement équivalent acheté à crédit, au moins tant que le prêt n'est pas remboursé.

Cohabitation

Vous êtes en solo et aimeriez cohabiter pour partager les frais? Vous pouvez aisément imaginer cohabiter avec un membre de votre famille, un ami ou encore une personne étrangère.

Court terme

À court terme, la location peut également être une option intéressante. Par exemple, si vous démarrez dans la vie active et que vous désirez mettre de l'argent de côté pour acheter votre propre maison.

Pour aider les indécis, les agents Century 21 trouveront avec vous des pistes de réflexions pour vous aider dans cette étape de vie.