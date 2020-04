Libre Immo | Le dossier Le Luxembourg attire bien des convoitises. De nombreux développeurs belges, d’Immobel à Codic en passant par BPI, y sont actifs, du Kirchberg à la Cloche d’Or.

Étendu sur 2586 km², le Grand-Duché du Luxembourg abrite 626 108 résidents (chiffres de Statec en janvier 2020). Face à la pression démographique (+ 65 % entre 1981 et 2018) et au nombre exponentiel de travailleurs étrangers qui passent ses frontières, son marché immobilier poursuit sa folle croissance. "C’est un marché de plus en plus compétitif. On y croise une multiplicité d’acteurs et de projets avec des rentabilités variables", constate Arnaud Regout, administrateur délégué de BPI Luxembourg.