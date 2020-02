Réglage du chauffage, fermeture des volets, gestion de l’éclairage, arrosage, remplissage de piscines, nos foyers sont de plus en plus autonomes, parce que intelligents. Sûr, confortable et économe, l’avenir de vos murs est à l’habitat intuitif. Suivez le guide !

Véritable laboratoire d’innovations, vous faire passer du rêve à la réalité telle est la promesse tenue du logement « connecté », capable de vous obéir au doigt et à l’œil. Assurer une meilleure sécurité dans votre maison, vous faire faire des économies d’énergie et améliorer votre confort, tout en vous faisant gagner du temps, voici quelques atouts de la maison intelligente. Et avec le temps, ces actions gagnent en précision. Ainsi, grâce à la connexion des compteurs, le suivi sur écran et en temps réel des consommations énergétiques (eau, électricité, chauffage) devient un jeu d'enfant. On obtient une analyse pèce par pièce, par équipement ou sur une durée déterminée. Protégée, durable et écoresponsable, la maison 2.0 vous ouvre ses portes.

La domotique, c’est quoi ?

Formé sur la racine latine « Domus » (maison), additionnée à la contraction du vocable « informatique », le terme domotique désigne un système informatisé qui permet de commander à distance ou de programmer à l’avance certaines tâches répétitives dans une habitation. Tout est susceptible d’être programmé et actionné au moyen d’une interface installée dans le bâtiment et accessible à distance par PC, smartphone ou tablette. Grâce à la connectivité des appareils, les possibilités sont ainsi infinies et variées et ne dépendent que de vous et de vos besoins ! C’est pourquoi, à côté du terme « domotique », on trouve également des expressions telles que « maison connectée », « maison intelligente » ou encore « maison 2.0 ».

Quelles sont les actions que l’on peut automatiser ?

Les applications sont aujourd’hui multiples. Les grandes fonctions que vous allez pouvoir programmer s’axent autour de trois secteurs :

- La sécurité : pour assurer une meilleure protection de votre domicile. En cas de présence ou d’absence, il est possible d’automatiser certaines tâches, telles que : déclenchement de l’alarme à heure fixe, fermeture des portes à distance, mise en marche des détecteurs de présence, contrôle de la vidéosurveillance. Une maison domotisée est aussi mieux protégée contre les cambriolages : vous pouvez avoir les informations en temps réel si le système détecte une intrusion ;

- La gestion de l’énergie dans l’habitat : la domotique permet encore de régler le thermostat dans vos différentes pièces de vie ou de fermer les volets à certaines heures, ce qui fait gagner quelques degrés en hiver lorsque le froid tombe en même temps que la nuit ou d’éviter d’utiliser la climatisation à plein régime en été. De quoi faire de belles économies à l’année. Un bon système de domotique permet d’économiser jusqu’à 30 % par an sur la facture énergétique ;

- La communication : tout ce qui concerne les loisirs peut être également automatisé. Vous pourrez déclencher l’allumage de la télévision à distance, faire jouer de la musique en multi room ou lancer un home cinéma avec projecteur et écran motorisé ;

Sécurisation des données

Attention : une installation connectée chez soi, cela commence par choisir des marques réputées qui offrent des services de qualité. C'est essentiel pour ne pas courir de risques. En effet, si vos données sont stockées dans votre installation et si c'est vous qui choisissez ce que vous voulez partager - c'est à dire ce à quoi vous voulez être connecté à distance et avec qui – vos datas vont circuler sur les réseaux. Il faut donc miser sur la fiabilité et l'hyper-sécurisation. De plus, les sociétés spécialisées dans la domotique sont soumises à la loi sur la protection de la vie privée. Elles ne peuvent donc pas faire ce qu'elles veulent de ces données recueillies. Vous êtes en sécurité.

Oui, mais cela coûte combien ?

Connecter une habitation peut signifier un investissement financier, surtout si vous privilégiez la qualité et si vous avez envie de connecter de nombreux postes (lampes, portail, volets, alarme, chauffage, climatisation, etc.). Bonne nouvelle ! Réservée à une élite privilégiée il y a quelques années, la domotique s’est démocratisée et les coûts des maisons intelligentes ont été fortement revus à la baisse.