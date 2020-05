Libre Immo | Le Zoom Célèbre pour ses petites rues tranquilles et ses tours d’appartements datant des années 60-70, le quartier allie espaces verts avec les parcs Brugmann et Wolvendael, proximité des commerces de Vanderkindere ou Xavier de Bue et douceur de vivre.

Née de l'union de différents villages, la commune d’Uccle se divise en plusieurs quartiers distincts urbanisés à différents moments. Edith Cavell, le Vivier d’Oie, l’Observatoire, le Fort Jaco ou encore le Prince d’Orange ont un cachet et un bâti qui leur sont propres. "Quand on habite Uccle, on peut être à 200 mètres de la place Brugmann, comme proche de Linkebeek. L’atmosphère y est tout autre", introduit Jean-Victor Leplat, agent immobilier chez Era Châtelain.