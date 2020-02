LIBRE IMMO | Marché Le promoteur français doublera son portefeuille initié en 2016 dans les deux années à venir.

Une fois n'est pas coutume pour l’hyperactif PDG de la société de promotion française MGM Hôtels&Résidences, la saison d’hiver 2019-20 sera marquée par la livraison d’un seul et unique projet immobilier : la résidence de tourisme Amaya, aux Saisies, en Savoie-Mont-Blanc. Il faut dire qu’après s’être défait de sa filiale de gestion locative en 2015 (CGH, 33 résidences, créée en 2004 et cédée à un fonds d’investissement) et avoir misé sur le haut de gamme en lançant dans la foulée sa nouvelle marque alliant établissements hôteliers et résidences de tourisme étoilées, David Giraud a enchaîné les inaugurations en ouvrant presque coup sur coup cinq complexes : deux en décembre 2016 et trois en décembre 2018.