Seule entreprise belge à proposer des maisons clés sur porte montées en un jour, Modulart souffle cette année sa 15ème bougie. L’occasion de revenir sur la success story de cette société au concept à la fois original et accessible.

Si vous avez déjà entrepris de faire construire votre habitation, alors vous savez sans doute le lot de stress, d’imprévus, de délais de retard et de suppléments financiers qu’un tel projet peut impliquer ! Avec Modulart, finis les atermoiements à répétition puisque cette société basée à Tubize propose de concevoir la maison de vos rêves et de vous la livrer en une journée montre en main. «», explique Ghislain de Changy, administrateur de la société Modulart. Une fois la mise en production de votre maison lancée, le délai total de fabrication en usine est de 5 à 6 semaines. Le chantier, quant à lui, est réduit à sa plus simple expression pour épargner au client les réunions, la gestion des différents corps de métiers, la gestion des déchets dus au chantier ainsi que les risques liés à la météo. Une rapidité d’exécution qui se double également d’un grand professionnalisme puisque «», précise Frédéric Mercier, directeur commercial de l’entreprise.

Une école à Laeken. © Modulart



A l’issue de la journée de pose, la maison est terminée à 90%, châssis, cuisine, salle de bains, revêtements de sol et finitions comprises. Seules les tuiles devront encore être posées, les modules reliés entre eux et les raccordements d’usage réalisés (eau, électricité). Une formule express fascinante qui continue de séduire depuis 2004 nombre de particuliers mais aussi d’entités communales puisque près de 600 projets (crèches, écoles, maisons pour seniors) estampillés Modulart sont sortis de terre ces dernières années.

Des tarifs concurrentiels

Chaîne de production de modules. Usine de Tubize. © Modulart



Pose d’une maison. © Modulart



Autre atout (non négligeable !) du concept : son prix. En effet, une maison en modules peut revenir de 15% moins cher qu’une maison traditionnelle, soit 1.100€ le m² (TVA comprise) pour une construction modulaire avec de belles finitions, contre 1.500€ le m² (TVA comprise) pour une maison édifiée de manière classique. « Pour 100.000 euros hors TVA et hors prix du terrain, il est déjà possible de devenir propriétaire », avance Ghislain de Changy. Un prix ultra-compétitif qui s’explique par les économies réalisées grâce à la fabrication des modules en usine et qui se répercutent ensuite directement sur le prix de vente. Autre avantage de taille : en faisant construire via Modulart, le client ne paie son bien qu’à la livraison, ce qui lui évite de rembourser en même temps un loyer et un emprunt hypothécaire.

Des constructions solides et agréables à vivre

L’intérieur d’une maison. © Modulart



Inventé par Marc Louis dans les années 1980, le concept de Modulart n’a pas pris une ride avec les années puisqu’il a été primé en 2000 au salon international des inventions de Genève. Réalisés à partir de béton armé, les modules de Modulart sont par ailleurs fabriqués selon les dernières normes acoustiques et thermiques (basse énergie et basse consommation), afin de garantir à ses occupants un maximum de confort. Solides, les bâtiments édifiés par la marque sont le résultat d’un processus de mise en œuvre breveté de matériaux traditionnels. « Ce processus a été scrupuleusement testé et chacune de nos maisons est construite sur des fondations réalisées après un essai de sol et une étude d’ingénieur », ajoute Frédéric Mercier.

Frédéric Mercier, Directeur Commercial et Ghislain de Changy, Administrateur Délégué. © Modulart



Maison traditionnelle, moderne, de plain-pied ou à étage… L’entreprise établie dans un des sites des anciennes forges de Clabecq peut réaliser à peu près n’importe quelle maison. En panne d’inspiration pour votre futur « home sweet home » ? La société qui emploie près de 40 personnes peut également vous proposer de trouver votre bonheur dans un vaste catalogue où une série de maisons témoins ont été repris. Si vous souhaitez un produit sur-mesure, il est également possible de faire appel à un architecte.

Seule entreprise belge à réaliser ce type de prestations, Modulart commence désormais à séduire nos voisins français pour son expertise de longue date dans le domaine de la construction. Preuve que cette success story bien de chez nous ne fait que commencer…

(1) Chaque module fait 9,35 m de longueur sur 3,5 m de large et 3 m de hauteur, pour environ 20 tonnes.