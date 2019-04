Alors qu'elle prospecte dans la région depuis environ dix ans, la société de promotion immobilière Matexi va prochainement rentrer dans une phase de commercialisation de plusieurs grands projets à Mons. Ainsi, 410 logements, appartements et maisons, devraient arriver sur le marché dans un tout nouveau quartier à Cuesmes, au sud-ouest de la cité du Doudou, près du zoning industriel. Tandis que du côté opposé, à Obourg, le permis vient d’être octroyé pour 212 logements, soit 61 maisons et 151 appartements. "C’est le beau côté de Mons, un peu plus privilégié avec un accès direct à l’autoroute et pas si loin de Bruxelles", explique Gil Lavend’homme, business manager du bureau de Matexi pour le Hainaut.