La belle endormie se réveille à coups de pelleteuses dans le centre-ville.

Même si le territoire namurois s’étend sur 175 km² - plus que la Région de Bruxelles-Capitale -, c’est dans le centre-ville que l’habitat est réellement en train de muter. En témoigne un nombre incroyable de grues dans un rayon d’un peu plus d’un kilomètre. C’est dire si la capitale wallonne autrefois qualifiée de "belle endormie" a été réveillée et dynamisée depuis quelques années.

Un quadrillage du périmètre dit de "la corbeille" namuroise montre l’enjeu de l’immobilier actuel : créer de l’habitat dense à proximité des transports en commun tout en respectant le cachet patrimonial sur lequel les Namurois veillent scrupuleusement. Un véritable défi pour les architectes et urbanistes.