Les maisons de repos ont payé un lourd tribut lors de la crise sanitaire. Au total, sur quelque 144 000 lits occupés en Belgique, pas moins de 5 000 décès ont été comptabilisés dans ces institutions prises au dépourvu par le virus, manquant de matériel adéquat. Entre le 9 mars et le 24 mai, la mortalité était ainsi quasi deux fois plus élevée en maisons de repos que sur la même période en 2018 et 2019 : +86 % de décès. Alors que le secteur se relève et se dit mieux armé, aujourd’hui, se pose un autre problème : les places laissées vides et qui ne trouvent plus preneurs. Soit 10 % à parfois 20 % de lits vacants en moyenne, des établissements étant plus touchés que d’autres.