Certaines économies peuvent être effectuées sans lever le petit doigt... Notamment en réduisant les charges « passives » de notre maison. Saviez-vous qu’avec la nouvelle gamme de volets ShutterX de Wilms, l’isolation était intensément renforcée ? Avec à la clé une économie substantielle de 43 € par fenêtre et par an !

Ces dernières années, les projets de construction et de rénovation se concentrent énormément sur l’isolation. Non seulement parce que les normes PEB l’exigent, mais aussi dans un but environnemental, écologique, et financier. En effet, qui dit isolation, dit aussi économies d’énergie. Le point avec Ronny Tiri, marketing manager chez Wilms, spécialisé en volets et screens. Pour que la chaleur intérieure - et par la même occasion vos euros - cessent de s’envoler par les fenêtres !

Ronny Tiri, comment combiner un volet avec une bonne isolation ?

Lorsque le caisson de volet est intégré dans le mur intérieur – le plus courant - un véritable « trou » dans le mur est créé. Il en résulte un nœud constructif par lequel la chaleur s’enfuit vers l’extérieur. Grâce à la solution Wilms, la chaleur reste là où elle doit être : au sein de votre maison, car la perforation est évitée. De plus, en été, la chaleur reste à l’extérieur grâce à l’isolation offerte par les volets. Bref, été comme hiver, vous êtes gagnants !

Pourriez-vous nous en dire plus sur votre nouveau volet ShutterX, commercialisé depuis 2018 ?

Il s’agit du premier volet roulant complètement étanche à l'air qui se loge dans le mur creux. Pour cette raison, il s’installe dans les nouvelles constructions ou dans le cadre de rénovations lourdes.

Les volets ShutterX impactent-ils la façon de construire ?

Oui, tout à fait ! Tout d’abord, les architectes adorent travailler avec eux car ils peuvent réaliser les finitions intérieures plus rapidement qu’avec l’ancien système. Ces volets sont également beaucoup plus esthétiques car il n’y a plus de caisson visible, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur, puisque ceux-ci se trouvent entre les murs. Pour en bénéficier, il s’agit d’y penser en amont, de les dessiner dans les plans dès la genèse du projet.

Par ailleurs, avec les anciens volets, on construisait le mur intérieur puis on plaçait l’isolation. Ensuite, on érigeait le mur extérieur et enfin on installait les châssis et les volets. Avec le ShutterX, c’est différent : d’abord le mur intérieur, puis le châssis et le volet pour une construction étanche à l’air, et enfin, l’isolation contre le mur intérieur puis le mur extérieur.

Les volets ShutterX comptent-ils encore d’autres avantages ?

Bien-sûr : les volets protègent contre les voleurs, car ils rendent la maison plus difficile à cambrioler. Confronté à une maison aux volets roulants, un malfaiteur s’en prendra plutôt à une autre habitation. De plus, une chambre à coucher bien obscurcie augmentera la qualité de votre sommeil. Vous pourrez donc commencer votre journée plein d’énergie, après une nuit reposante !

De plus, nous avons également mis au point un système qui contre le froid provenant de la partie basse de la fenêtre (entraînant des tablettes froides, de la condensation et des taches noires d’humidité sur les murs). Ce phénomène existe quelle que soit l’épaisseur des châssis car le froid s’infiltre par en-dessous. Avec l’association des volets ShutterX logés dans le mur et l’isolation du bas de la fenêtre, on arrive à une économie de 43 €/fenêtre/an. Si toutes vos fenêtres sont dotées de volets, je vous laisse faire le calcul...

Comment est-ce possible d’économiser autant ?

Wilms, notre société, a demandé à un bureau d'études indépendant de calculer le bénéfice qu'un volet roulant encastré hermétique pouvait faire par rapport à un volet classique. Le résultat de cette recherche nous a livré que pour une fenêtre moyenne dans une maison individuelle moyenne de quatre habitants, cela représentait une économie d'énergie d'environ 43 euros par fenêtre et par an. Plus précisément, c'est le résultat d'un avantage thermique de 16,61 euros par fenêtre par an (38 % du montant) et d'un avantage étanche à l’air de 26,67 euros par fenêtre et par an (62 % du montant). Notez que seul le coût de l'énergie a été pris en compte : pas le confort accru ni la valeur ajoutée à la vente !

Et en été, dans quelle mesure les volets ShutterX sont-ils bénéfiques ?

Ils aident aussi à garder la chaleur à l'extérieur de la maison pendant la chaude saison. Cela évite de mettre en marche la climatisation qui consomme beaucoup d’énergie. D’ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'un climatiseur avec des volets ShutterX...

