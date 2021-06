Libre Immo |

Quatre amis ont joint leur talent et leur expérience à l’étranger (Zurich, Londres et le Vietnam notamment) pour créer Neybor, une start-up immobilière spécialisée dans le logement communautaire tel qu’ils ont pu l’observer à l’étranger, notamment à Zurich où ce type d’habitat partagé existe depuis une centaine d’années déjà. "C’est clairement ancré dans la mentalité de cette ville suisse où le prix de l’immobilier est extrêmement élevé", explique l’architecte Claire Sallets. "De plus en plus de gens, quels que soient leurs âges ou situations professionnelles ou familiales, sont en demande de logements partagés, y compris à Bruxelles."