Libre Immo | La personnalité

Le Namurois Nicolas Watillon, 52 ans, est le nouveau président de l’Ipi, l’Institut professionnel des agents immobiliers. Trésorier devenu vice-président en 2017, il succède à Stefaan Leliaert pour un mandat de quatre ans. Élu par ses pairs, le courtier entrera en fonction le 9 février. "Le nouveau bureau (en ce compris les deux vice-présidents et le trésorier, NdlR) se réunit ce jeudi 4 février pour s’accorder sur le programme et sur les stratégies à mettre en place", confie-t-il. Car le président fraîchement appointé ne manque pas d’idées pour servir et encadrer sa profession, engagé depuis longtemps dans ses instances locales et régionales de défense comme de contrôle.