Cela pourrait être la définition du Liégeois Olivier Dimidschstein, à la tête d'une équipe de six personnes spécialisées dans la découpe et le placement du marbre, dont les activités s'étendent sur trois continents.

C’est dans le pied-à-terre qu’il occupe dans le splendide hôtel Warzée, de style néoclassique, édifié vers 1780 et rénové par l’architecte Pascal Dumont (p. HD), qu’Olivier Dimidschstein nous reçoit avant une balade qui nous emmènera en divers lieux de Liège (Bar à Lunettes by Thibaut ou restaurant Riva) portant la patte de ce marbrier, porteur d’un savoir-faire précieux. "En Belgique, il existe des formations à la taille de pierre mais pas à proprement parler à la marbrerie. J’ai aussi fait une spécialisation en technique et génie civil. À l’époque, se posait un problème pour la restauration du Concert Noble, à Bruxelles. On a fait appel à moi pour la façade et l’intérieur. Marbre blanc, marbre vert de Domodossola et gris quartzite rendaient la masse de pierres monstrueuse et il fallait faire des calculs d’ancrage, de contreventement… : ma spécialité."