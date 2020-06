Libre Immo | La crise sanitaire expose-t-elle davantage les salons internationaux à un ressac que leurs homologues nationaux ? Ne fût-ce que pour des raisons très pratiques. Le directeur du Mipim et du Mapic garde le moral.

Y aura t-il un avant et un après crise du Coronavirus pour les salons immobiliers internationaux ? Agoraphobie et aérodromophobie auront-elles raison de cette forme de networking ? Certainement pas pour Filippo Rean, directeur depuis 2014 de la division Immobilier de Reed Midem abritant près d’une dizaine de salons et d’événements liés au secteur : Mipim à Cannes et à Hong Kong, Propel à New York, Paris et Hong Kong, pour le secteur de l’immobilier et de l’innovation ; Mapic à Cannes, Moscou, Milan et Bombay, The Happetite à Milan et LeisurUp à Cannes, pour le secteur de l’implantation commerciale.

Sécurité sanitaire oblige, n’y a-t-il pas un risque de voir à l’avenir les acteurs de l’immobilier se recentrer sur des événements nationaux plutôt qu’internationaux ?