En moyenne, les piscines extérieures se situent dans un budget de 50 000 à 65 000 euros. Au niveau des gammes de prix, 20 % des piscines sont comprises entre 35 000 et 50 000 euros tandis que 37 % sont comprises entre 50 000 et 65 000. Les prix peuvent évidemment monter bien plus haut en fonction de la taille (35 % des piscines mesurent 10 x 4 mètres, NdlR), sans oublier les piscines intérieures qui coûtent très cher même si elles ne représentent que 11 % des ventes.