En 2018, le groupe avait atteint un record qu’il a largement dépassé en 2019.

"Le meilleur résultat en 156 ans d’existence !" Immobel a publié ses résultats 2019 mardi qui font état d’un chiffre d’affaires en hausse de près de 30 % pour atteindre 419,5 millions d’euros et d’un bénéfice net de 102,4 millions d’euros en hausse de plus de 80 %. "Cela signifie que la stratégie que nous avons mise en place en 2016 est saine et qu’elle paye", indique Marnix Galle, CEO d’Immobel. Une stratégie qui joue sur trois accords : "Grandir, être européen et défensif", détaille-t-il. Et en immobilier, ce qui est défensif, c’est le résidentiel, les centaines de ventes d’unités de logement donnant de la récurrence aux revenus.