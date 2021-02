Plus jamais de confinement pour les agents immobiliers ? Immobilier Charlotte Mikolajczak

Le deuxième confinement a été, en apparence, plus léger. Mais dans les faits, pas vraiment. Et, surtout, il a été d’un illogisme frisant l’aberration. Au début, les visites de biens immobiliers ont été purement et simplement interdites, rappelle la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique Federia. Ensuite, le 17 novembre, la Ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, annonce un “assouplissement” en vertu duquel, à la stupeur générale, les candidats acquéreurs et locataires ne pouvaient visiter le bien que si l’agent immobilier, le propriétaire et les occupants attendaient à l’extérieur de l’immeuble !