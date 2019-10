Rencontre avec Inès Fonsny, responsable du département location de l’agence immobilière Latour & Petit située au Châtelain.

Quel est ton parcours avant d’arriver chez Latour & Petit ? Et comment es-tu arrivée dans l’agence Immobilière Latour & Petit ?

Entreprenante, j’ai créé mon entreprise textile avec plusieurs boutiques et la diffusion de mon label pendant une vingtaine d’années. Forte de ce parcours, j’ai entrepris une reconversion dans l’immobilier en 2013 au sein d’un groupe international, qui m’a ensuite conduit chez Latour & Petit.

J’ai rejoint l’équipe de Latour & Petit en été 2018, suite à l’ouverture de l’agence de la place du Châtelain, la team recherchait des agents immobiliers expérimentés dans la zone d’Ixelles, Uccle, Bruxelles ville.

Après une première interview très agréable chez Latour & Petit, Denis Latour m’a convaincue par téléphone un dimanche d’été de rejoindre l’équipe, lui en vacances et moi dans mon jardin. Il n’aurait pas terminé la conversation tant que je ne considérais pas sa proposition. Tout ceci s’est déroulé pendant une discussion amicale alors que c’était seulement notre premier échange.

Ma connaissance et mon expertise de ce quartier Sud de la capitale était un atout pour ce nouveau bureau.

Séduite par une culture d’entreprise familiale, bienveillante, dynamique, je suis ravie de participer au lancement d’une nouvelle succursale.

Qu’est ce qui t’a poussé à te tourner vers le monde de l’immobilier ? Qu’est ce qui te plait dans ce métier ?

Suite à ma décision d’arrêter ma carrière dans le textile, je suis arrivée par hasard dans le monde de l’immobilier. Mon entourage m’a convaincue que cette profession me permettrait de m’épanouir car mon principal objectif professionnel est le relationnel. J’ai besoin de travailler au contact humain et de satisfaire les attentes de mes clients. Le challenge de découvrir une nouvelle profession m’a attiré, ainsi que ma volonté d’explorer les trésors immobiliers de notre capitale.

Dans quel département travailles-tu ?

Je me passionne pour le département location, une activité très réactive. L’accompagnement des propriétaires de biens de qualité me séduit.

Je commercialise des maisons ou appartements et suis des propriétaires dans les différentes démarches nécessaires pour faciliter l’installation de leurs locataires. Ces nouveaux habitants doivent apprécier leur cadre de vie.

Quel est ton rôle chez Latour & Petit ?

Suite à mon expérience d’agent immobilier et mon parcours professionnel, je construis la future équipe de jeunes agents immobiliers à la location qui pourront se former à nos valeurs de qualité et de convivialité. Mon quotidien avec le responsable de vente au Châtelain, Lancelot Ullens, est de veiller à accompagner nos candidats locataires ou acheteurs dans leur recherche d’habitation, de pied à terre, de bureau, etc.

Peux-tu nous raconter une de tes journées types en tant qu’agent immobilier chez Latour & Petit ?

Entre visites, estimations, élaboration d’un bail, état des lieux, accompagnement de l’équipe et contacts avec les propriétaires, locataires et intermédiaires, mes journées sont toutes diversifiées et stimulantes.

Quelles sont selon toi les qualités nécessaires à un bon agent immobilier ?

L’agent immobilier se doit d’être diplomate, à l’écoute des parties et sa principale qualité est la disponibilité. Le plaisir de notre métier est de satisfaire le locataire lors de la remise des clefs de sa nouvelle habitation.

Par la suite, le bonus est le propriétaire qui nous remercie d’avoir des locataires de qualité.

Il est important que les clients propriétaires reviennent avec le sourire confier leurs biens à notre agence après le départ des locataires. Ces mêmes locataires qui deviendront acheteurs de notre agence Latour & Petit.