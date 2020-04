Libre Immo | Le projet de la semaine

Projet phare du contrat de quartier durable "Petite Senne" qui vise à revitaliser les alentours de la zone Heyvaert, à Molenbeek-Saint-Jean, la Grande Halle prévoit de nouveaux espaces publics en bordure du Canal et une crèche francophone pouvant accueillir 72 enfants. C’est l’association des bureaux ZAmpone Architectuur et L’Escaut, tous deux installés rue de l’Escaut, qui a remporté l’appel d’offres de la commune bruxelloise. On se connaît très bien puisqu’on est voisins depuis longtemps", cadre Karel Petermans, fondateur de ZAmpone.