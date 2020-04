Libre Immo | Innovation

Travailler avec des start-up pour booster la digitalisation de leurs activités permettra aux grands groupes de l’immobilier et de la construction de traverser la crise.

La crise sanitaire qui découle de la pandémie de Covid-19 et des mesures de distanciation sociale prises par le Conseil national de sécurité fragilise toutes les entreprises. Mais l’impact est sans doute plus fort encore pour les "jeunes pousses". Fondateur du réseau belge PropTech Lab, qui réunit des start-up actives dans la "Property technology", l’innovation liée à l’immobilier et à la construction, Idriss Goossens a adressé un message d’alerte au ministre fédéral de l’Agenda numérique et des Télécommunications, Philippe De Backer (Open VLD). Il en détaille le contenu dans "La Libre Immo".

Pourquoi les "PropTech" sont-elles en première ligne dans cette crise du Covid-19 ?