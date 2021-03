Libre Immo | Le dossier

C’est une des surprises de la dernière livraison du rapport de la Commission du marché immobilier de l’Union des géomètres-experts immobiliers bruxellois (Ugeb) : en deux ans, entre 2018 et 2020, le prix des maisons de rapport a augmenté, à Bruxelles, de 26 % en ventes de gré à gré et même de 36 % en ventes publiques ! Ceci, après une grosse décennie de stagnation. À tel point qu’il n’y a quasiment plus de différence de prix entre les deux canaux de vente, l’indice de l’un (816) rejoignant quasiment l’indice de l’autre (830). Soit un différentiel de… 1,7 %. À titre de comparaison, en 2018, le différentiel était de 5,7 %. Et même de 8,9 % en 2000.