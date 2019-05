A l’heure de vendre, d’acheter ou de louer un bien, la question fait débat. Faut-il se débrouiller tout seul via le web, ou faire appel à une agence dont c’est le métier ? Réponse avec Guillaume Haubourdin, responsable de l’agence Logissim à Thulin.

Guillaume Haubourdin, pourquoi s’adresser à une agence telle que Logissim pour mettre son bien en vente ou en location ?

Parce que notre métier est de vendre – ou de louer – et que nous mettons tout en œuvre pour atteindre notre objectif. Nous sommes indépendants et si nous ne remplissons pas notre tâche, nous ne gagnons rien. Notre mission est donc la même que celle de nos clients : vendre bien, dans des délais raisonnables. Nous allons nous décarcasser pour que ce soit bel et bien vendu dans les meilleures conditions possibles. De plus, nous assurons le suivi administratif au niveau du notaire, du courtier en crédits hypothécaires... Nous accompagnons nos clients du début à la fin, jusqu’à l’acte. Notre rôle est également de rassurer, d’encadrer et de gérer le stress de notre clientèle, qui est souvent important lors de l’achat ou de la vente d’un bien. En effet, il ne s’agit pas d’un acte anodin.

© Logissim



Comment vous y prenez-vous pour assurer la promotion d’un bien dans les meilleures conditions possibles ?

Nous accordons une grande importance à la mise en valeur du bien, que ce soit par la publicité, les photos (les acheteurs potentiels y sont très sensibles) tout en faisant jouer notre réseau, de plus en plus étoffé. Nous avons vendu non moins de 150 biens l’an dernier.

Il est également important de bien estimer la valeur du bien. Inutile de l’afficher à 150 000 euros s’il en vaut 100 000. Il stagnera alors sur le marché... Les acheteurs potentiels connaissent aujourd’hui la valeur approximative des biens. Il est également important de relancer les prospects régulièrement car il y a de nombreux biens en vente sur le marché et il y a lieu de se démarquer...

Quelle région couvrez-vous et quelles en sont les particularités ?

Nous nous situons à Thulin. Nous couvrons toute la région jusqu’à Quiévrain et débordons un peu sur la France d’un côté, et nous allons jusqu’au grand Mons de l’autre côté. Les spécificités de la région sont que les prix sont encore abordables chez nous. Il est en effet toujours possible de trouver des biens de 70-80 000 euros à retaper, ou en meilleur état aux alentours de 120 000 euros.

Que désirent aujourd’hui les acquéreurs potentiels ?

Les femmes sont très attentives à la lumière, et les hommes se projettent davantage dans les possibilités qu’offre la maison ou l’appartement. D’une façon générale, les jeunes ménages souhaitent, dans la grande majorité, mettre la main sur un bien qui soit immédiatement habitable. En effet, à l’heure où les deux membres du couple travaillent, il est fort difficile de se consacrer à la rénovation d’une habitation pendant son temps libre.

Au niveau des terrains, les demandes se dirigent vers des parcelles de dimensions raisonnables, entre 6 et 12 ares en moyenne. Ceux qui recherchent des terrains plus grands ont en général une idée bien précise derrière la tête, du type créer un potager, y laisser paître des moutons ou y installer des chevaux...

Quelles sont les tendances au niveau architecture ?

Dans la région que nous couvrons, les tendances sont assez uniformes. On trouve en effet presqu’exclusivement des maisons de type traditionnel. En revanche, on voit très peu de bois ou de toitures plates. Au niveau de la circulation intérieure, on était encore au « tout ouvert » il y a quelques années, mais le public en revient un peu aujourd’hui. En effet, un petit hall d’entrée séparé est à nouveau bienvenu, même si le séjour ouvert ou semi-ouvert sur la cuisine demeure d’actualité. D’une façon générale, le moderne a davantage la cote et les trois chambres sont davantage sollicités que les deux chambres.

En tant qu’agence immobilière familiale, quelles sont vos particularités ?

Nous sommes loin des grands réseaux internationaux ayant pignon sur rue. Nous jouons davantage la carte de la proximité, de l’écoute, et du service personnalisé en cas de questions précises. Notre équipe compte actuellement une dizaine de personnes, toutes du cru.... Mais nous avons néanmoins un carnet d’adresse étoffé nous permettant de répondre au mieux aux demandes pointues de nos prospects. Bref, la connaissance du terroir avec une offre abondante...

Logissim. rue Jean Jaurès, 10b à 7350 Thulin – www.logissim.be